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Рейтинг российских фильмов в жанре мелодрама 2024 года

Онегин 7.6
1 Онегин Экранизация знаменитой поэмы Пушкина с Виктором Добронравовым в главной роли
мелодрама 2024, Россия
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Лед 3 7.5
2 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Любви не бывает? 6.9
3 Любви не бывает? Романтическая комедия с Аней Чиповской о том, что от ненависти до любви недалеко
мелодрама, комедия 2024, Россия
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Постучись в мою Тверь 6.5
4 Постучись в мою Тверь Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Почему ты? 6.5
5 Почему ты? Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма 2024, Россия
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Адам и Ева 5.5
6 Адам и Ева Романтическая комедия с Полиной Максимовой о последних людях на Земле
комедия, мелодрама 2024, Россия
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Зять 5.0
7 Зять Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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