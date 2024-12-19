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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Мелодрама 2023

Рейтинг российских фильмов в жанре мелодрама 2023 года

Свободные отношения
1 Свободные отношения
комедия, мелодрама 2023, Россия
8.0
Оцените
Непослушная
2 Непослушная
мелодрама 2023, Россия
7.0
Оцените
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
3 О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
5.6
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Самые ожидаемые фильмы
440
Аватар 4 17 декабря 2026
413
Аватар 3 19 декабря 2024
307
Форсаж 10 18 мая 2023
205
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
189
Джон Уик 4 23 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Патхан
9.2
Чебурашка
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.0
Праведник
Топ 1000 лучших фильмов
9.5
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.5
Разбой
9.2
Чебурашка
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Аватар 2: Путь воды
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