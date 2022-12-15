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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Мюзикл 2008

Рейтинг российских фильмов в жанре мюзикл 2008 года

Стиляги
1 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Зеленый театр в Земфире
2 Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл 2008, Россия
7.2
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Первая любовь
3 Первая любовь
мюзикл, семейный, драма 2008, Россия
7.0
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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