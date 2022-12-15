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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Военный 2022

Рейтинг российских фильмов в жанре военный 2022 года

Лучшие в аду
1 Лучшие в аду
военный 2022, Россия
8.0
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Первый Оскар
2 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Самые ожидаемые фильмы
952
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
223
Аватар 4 17 декабря 2026
182
Аватар 3 19 декабря 2024
178
Аквамен 2 16 марта 2023
140
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Аббатство Даунтон 2
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.8
Зверопой 2
8.8
Аватар
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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