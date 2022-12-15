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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Военный

Рейтинг российских фильмов в жанре военный

Небо
1 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Брестская крепость
2 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Т-34
3 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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28 панфиловцев
4 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Ржев
5 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Турецкий гамбит
6 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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9 рота
7 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Подольские курсанты
8 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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А зори здесь тихие...
9 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Балканский рубеж
10 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Сестренка
11 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Калашников
12 Калашников
военный, исторический 2020, Россия
7.6
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Летчик
13 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Девятаев
14 Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.6
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Собибор
15 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
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Битва за Севастополь
16 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Слуга государев
17 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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Тихая застава
18 Тихая застава
драма, военный 2010, Россия
7.3
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Первый Оскар
19 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Мы из будущего
20 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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Несокрушимый
21 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
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Август. Восьмого
22 Август. Восьмого
драма, военный 2012, Россия
7.0
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Батальонъ
23 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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Три дня до весны
24 Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.8
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Белый тигр
25 Белый тигр
военный 2012, Россия
6.2
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Братство
26 Братство
военный, драма 2019, Россия
5.8
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Шпион
27 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
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Танки
28 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
29 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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Сталинград
30 Сталинград
драма, военный 2013, Россия
4.8
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На Париж
31 На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.8
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