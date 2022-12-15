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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Исторический

Рейтинг российских фильмов в жанре исторический

Аманат
1 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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1941. Крылья над Берлином
2 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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Салют-7
3 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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Адмиралъ
4 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Время первых
5 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Турецкий гамбит
6 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Василиса
7 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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Подольские курсанты
8 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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А зори здесь тихие...
9 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Сибирский цирюльник
10 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Грех
11 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Тарас Бульба
12 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Статский советник
13 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Калашников
14 Калашников
военный, исторический 2020, Россия
7.6
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Легенда о Коловрате
15 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Летчик
16 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Господа офицеры: спасти императора
17 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Союз спасения
18 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Гоголь. Страшная месть
19 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Монгол. Часть первая
20 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Поддубный
21 Поддубный
драма, исторический 2013, Россия
7.5
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Тобол
22 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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1814
23 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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Слуга государев
24 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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Скиф
25 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Царь
26 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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История одного назначения
27 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
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Александр. Невская битва
28 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
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Гагарин. Первый в космосе
29 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Первый Оскар
30 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Мы из будущего
31 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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Красный призрак
32 Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.1
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1612
33 1612
исторический, приключения 2007, Россия
7.1
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Дикая лига
34 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Гоголь. Вий
35 Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.9
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Батальонъ
36 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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Чернобыль
37 Чернобыль
драма, исторический 2020, Россия
6.6
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Рубеж
38 Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.1
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Возвращение мушкетеров
39 Возвращение мушкетеров
приключения, исторический 2007, Россия
5.7
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Тайна Чингис Хаана
40 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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Танки
41 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
42 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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Викинг
43 Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.2
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Спасти Ленинград
44 Спасти Ленинград
драма, исторический 2019, Россия
5.0
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