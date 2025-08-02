Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову

Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе

Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)