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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Фэнтези 2024

Рейтинг российских фильмов в жанре фэнтези 2024 года

Мастер и Маргарита 7.6
1 Мастер и Маргарита Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези 2024, Россия
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Огниво 6.5
2 Огниво Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
приключения, фэнтези 2024, Россия
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Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
3 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
4 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
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Домовой 5.8
5 Домовой Осиротевшие брат с сестрой сталкиваются с древним злом в доме приёмных родителей
фэнтези, ужасы 2024, Россия
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Василиса и хранители времени 3.5
6 Василиса и хранители времени Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
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