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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Фэнтези

Рейтинг российских фильмов в жанре фэнтези

Последний Богатырь: Посланник Тьмы
1 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Серебряные коньки
2 Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.9
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Последний богатырь: Корень зла
3 Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.7
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Домовой
4 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Легенда о Коловрате
5 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Скиф
6 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Снежная королева: Зазеркалье
7 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Темный мир
8 Темный мир
фэнтези, триллер 2010, Россия
7.1
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Конек-Горбунок
9 Конек-Горбунок
приключения, фэнтези 2020, Россия
6.8
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Он - дракон
10 Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.6
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Яга: Кошмар темного леса
11 Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
6.5
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Тайна печати дракона
12 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
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Черновик
13 Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.2
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Дед Мороз: Битва Магов
14 Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.1
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Вий 3D
15 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Эбигейл
16 Эбигейл
фэнтези 2019, Россия
5.7
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Темный мир: Равновесие
17 Темный мир: Равновесие
фэнтези 2013, Россия
3.9
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