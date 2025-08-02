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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Семейный 2024

Рейтинг российских фильмов в жанре семейный 2024 года

Огненный лис 8.5
1 Огненный лис Храбрый обитатель Камчатки спасает свою семью от грозных хищников
семейный, приключения, документальный 2024, Россия
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Три Кота. Зимние каникулы 7.5
2 Три Кота. Зимние каникулы Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Новый год в Берёзовке 7.4
3 Новый год в Берёзовке Семейные проблемы и ограбление переплетаются в предновогодней суматохе
комедия, семейный 2024, Россия
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Пальма 2 7.3
4 Пальма 2 Медвежонок и овчарка против браконьеров в диком лесу
семейный, приключения 2024, Россия
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Сто лет тому вперед 7.2
5 Сто лет тому вперед Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
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Лунтик. Возвращение домой 7.2
6 Лунтик. Возвращение домой Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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7 дней, 7 ночей 7.1
7 7 дней, 7 ночей Семейная комедия о путешествии в колоритную Армению
семейный, комедия 2024, Россия
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Манюня. Приключения в деревне 6.9
8 Манюня. Приключения в деревне Удивительные деревенские приключения трёх закадычных подруг
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
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Домовенок Кузя 6.7
9 Домовенок Кузя Озорной домовёнок сбегает из волшебного мира в человеческий
комедия, семейный 2024, Россия
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Я — медведь 6.6
10 Я — медведь Добрая комедия с Агатой Муцениеце о неожиданном питомце, изменившем жизнь всей семьи
семейный 2024, Россия
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Баба Яга спасает новый год 5.7
11 Баба Яга спасает новый год Учёный и колдунья противостоят злой Снежной Королеве
семейный, приключения 2024, Россия
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Василиса и хранители времени 3.5
12 Василиса и хранители времени Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
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Мой любимый чемпион 2.4
13 Мой любимый чемпион Трогательный семейный фильм о дружбе 13-летней девочки и коня
приключения, семейный 2024, Россия
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