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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Семейный 2023

Рейтинг российских фильмов в жанре семейный 2023 года

Яга и книга заклинаний 8.3
1 Яга и книга заклинаний Веселый мультфильм о приключениях молодой ведьмы и кота-изобретателя
анимация, семейный, приключения 2023, Россия
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Баба Яга спасает мир 8.1
2 Баба Яга спасает мир Семейное фэнтези о знаменитой колдунье, попавшей в современный мир
семейный, комедия 2023, Россия
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Папы против мам 6.4
3 Папы против мам Семейная комедия о детях, которые пытаются помирить родителей
комедия, семейный 2023, Россия
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Коты Эрмитажа 6.1
4 Коты Эрмитажа Отважный кот Винсент попадает в Санкт-Петербург и спасает знаменитую картину от похищения
анимация, семейный 2023, Россия
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