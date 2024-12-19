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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Семейный 2022

Рейтинг российских фильмов в жанре семейный 2022 года

Мира
1 Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2022, Россия
9.0
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Иван Семёнов: Школьный переполох
2 Иван Семёнов: Школьный переполох
комедия, семейный 2022, Россия
8.3
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Чук и Гек. Большое приключение
3 Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения 2022, Россия
7.6
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Красная Шапочка
4 Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
6.6
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Большое путешествие. Специальная доставка
5 Большое путешествие. Специальная доставка
анимация, семейный 2022, Россия / Венгрия
6.4
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Мира
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.0
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Король Лев
8.9
1+1
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