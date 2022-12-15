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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Семейный 2021

Рейтинг российских фильмов в жанре семейный 2021 года

Последний Богатырь: Посланник Тьмы
1 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Кощей. Начало
2 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.6
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Три богатыря и Конь на троне
3 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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