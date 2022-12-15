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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Сказка

Рейтинг российских фильмов в жанре сказка

Три богатыря и шамаханская царица
1 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Алеша Попович и Тугарин Змей
3 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Иван Царевич и Серый Волк
4 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Хоттабыч
5 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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В ожидании чуда
6 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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Ночной дозор
7 Ночной дозор
сказка, фантастика, драма 2004, Россия
6.9
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Волкодав
8 Волкодав
фантастика, приключения, сказка 2006, Россия
6.2
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Книга мастеров
9 Книга мастеров
семейный, сказка 2009, Россия
6.0
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Приключения Аленушки и Еремы
10 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
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