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Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2025 года

Кончится лето 7.5
1 Кончится лето Криминальная драма с Юрой Борисовым о братских узах и сломанных судьбах
драма 2025, Россия
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Плагиатор 7.5
2 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Злой город 7.3
3 Злой город Золотая Орда сталкивается с непобедимым русским духом
боевик, драма, исторический 2025, Россия
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Пророк. История Александра Пушкина 7.0
4 Пророк. История Александра Пушкина От лицейских дней до роковой дуэли: история жизни русского поэта
драма 2025, Россия
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Группа крови 7.0
5 Группа крови Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
военный, драма 2025, Россия
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Война и музыка 6.3
6 Война и музыка Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
драма, исторический, военный 2025, Россия
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Финал 6.2
7 Финал Российская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр
драма, спорт 2025, Россия
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Жига. На полной скорости 5.7
8 Жига. На полной скорости Жигули деда превращают парня в гонщика-дрифтера
боевик, драма 2025, Россия
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