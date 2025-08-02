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Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2024 года

Ненормальный 7.7
1 Ненормальный Музыкальная драма по реальным событиям о силе отцовской любви
драма, музыка 2024, Россия
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Подростки: Первая любовь 7.6
2 Подростки: Первая любовь Романтическая история подростков из разных миров на фоне лихих 90-х
драма 2024, Россия
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Мастер и Маргарита 7.6
3 Мастер и Маргарита Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези 2024, Россия
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Лед 3 7.5
4 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Северный полюс 7.5
5 Северный полюс Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма 2024, Россия
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Федя. Народный футболист 7.4
6 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
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Последний день рождения 7.4
7 Последний день рождения Психолог экспериментирует над семейной ячейкой, стремясь путем манипуляций создать счастье
триллер, драма 2024, Россия
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Командир 7.4
8 Командир Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик 2024, Россия
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Затерянные 7.3
9 Затерянные Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин
комедия, драма 2024, Россия
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Встретимся вчера 7.1
10 Встретимся вчера Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика 2024, Россия
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Мужское слово 7.1
11 Мужское слово Драма с Павлом Прилучным о силе отцовской любви
драма 2024, Россия
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9 секунд 7.1
12 9 секунд Молодой матрос героически борется с пожаром на эсминце
драма 2024, Россия
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Больше чем футбол 7.1
13 Больше чем футбол Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма 2024, Россия
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Позывной "Пассажир" 6.6
14 Позывной "Пассажир" Военная драма с Антоном Шагиным о семейных узах
драма 2024, Россия
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Постучись в мою Тверь 6.5
15 Постучись в мою Тверь Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Почему ты? 6.5
16 Почему ты? Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма 2024, Россия
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Кинопленка №8 5.6
17 Кинопленка №8
драма 2024, Россия
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Золото Умальты 5.3
18 Золото Умальты Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн 2024, Россия
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Зять 5.0
19 Зять Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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