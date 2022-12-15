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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма 2019

Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2019 года

Ржев
1 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Балканский рубеж
2 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Сестренка
3 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Союз спасения
4 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
5 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Текст
6 Текст
драма 2019, Россия
7.4
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Громкая связь
7 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
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Девятая
8 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Дикая лига
9 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Одесса
10 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
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Зима
11 Зима
драма 2019, Россия
6.5
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Верность
12 Верность
драма 2019, Россия
5.8
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Братство
13 Братство
военный, драма 2019, Россия
5.8
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Спасти Ленинград
14 Спасти Ленинград
драма, исторический 2019, Россия
5.0
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