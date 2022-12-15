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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма 2018

Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2018 года

Непрощенный
1 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
2 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Тренер
3 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Грех
4 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Гоголь. Страшная месть
5 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Тобол
6 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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Временные трудности
7 Временные трудности
драма 2018, Россия
7.5
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Завод
8 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
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Собибор
9 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
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Лето
10 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
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Несокрушимый
11 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
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Гоголь. Вий
12 Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.9
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Селфи
13 Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.3
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На районе
14 На районе
драма 2018, Россия
5.7
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На Париж
15 На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.8
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