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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма 2016

Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2016 года

28 панфиловцев
1 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Молот
2 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Землетрясение
3 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Экипаж
4 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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После тебя
5 После тебя
драма 2016, Россия
7.7
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Ледокол
6 Ледокол
драма 2016, Россия
7.7
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Ученик
7 Ученик
драма 2016, Россия
7.5
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Дуэлянт
8 Дуэлянт
драма 2016, Россия
7.4
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Рай
9 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Коллектор
10 Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
7.1
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Викинг
11 Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.2
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