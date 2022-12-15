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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма 2014

Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2014 года

Дурак
1 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Территория
2 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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Батальонъ
3 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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Левиафан
4 Левиафан
драма 2014, Россия
6.6
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Чемпионы
5 Чемпионы
спорт, драма 2014, Россия
6.6
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Солнечный удар
6 Солнечный удар
драма 2014, Россия
6.5
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