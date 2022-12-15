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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма 2010

Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2010 года

Брестская крепость
1 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Поп
2 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Пирамммида
3 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Сатисфакция
4 Сатисфакция
драма 2010, Россия
7.5
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Край
5 Край
драма 2010, Россия
7.5
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Кандагар
6 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Чужая
7 Чужая
драма 2010, Россия
7.3
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Тихая застава
8 Тихая застава
драма, военный 2010, Россия
7.3
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Ты и я
9 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Кочегар
10 Кочегар
драма 2010, Россия
7.3
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Елена
11 Елена
драма 2010, Россия
7.1
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Дом Солнца
12 Дом Солнца
драма 2010, Россия
7.1
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Утомленные солнцем 2: Предстояние
13 Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
14 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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