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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма 2008

Рейтинг российских фильмов в жанре драма 2008 года

Адмиралъ
1 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Анна Каренина
2 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
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Господа офицеры: спасти императора
3 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Морфий
4 Морфий
драма 2008, Россия
7.4
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Первая любовь
5 Первая любовь
мюзикл, семейный, драма 2008, Россия
7.0
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Юленька
6 Юленька
ужасы, драма 2008, Россия
6.9
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Скажи Лео
7 Скажи Лео
драма 2008, Россия
6.7
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Платон
8 Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.3
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Все умрут, а я останусь
9 Все умрут, а я останусь
комедия, драма 2008, Россия
6.3
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Розыгрыш
10 Розыгрыш
семейный, драма 2008, Россия
6.2
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Тайна Чингис Хаана
11 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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