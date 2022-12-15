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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Драма

Рейтинг российских фильмов в жанре драма

Брат
1 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Небо
2 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Аманат
3 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Одиннадцать молчаливых мужчин
4 Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.4
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Своя война: Шторм в пустыне
5 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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Движение вверх
6 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
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Брестская крепость
7 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Чемпион мира
8 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
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28 панфиловцев
9 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Лёд 2
10 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
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Салют-7
11 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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Молот
12 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Непрощенный
13 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
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Огонь
14 Огонь
драма 2020, Россия
8.1
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Адмиралъ
15 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Майор Гром: Чумной Доктор
16 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Время первых
17 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Ржев
18 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Пальма
19 Пальма
драма 2020, Россия
7.9
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Дурак
20 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Землетрясение
21 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Аритмия
22 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
23 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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9 рота
24 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Подольские курсанты
25 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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Экипаж
26 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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А зори здесь тихие...
27 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Белый снег
28 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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Балканский рубеж
29 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Поп
30 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Сибирский цирюльник
31 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Сестренка
32 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Бой с тенью
33 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Тренер
34 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Один вдох
35 Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.7
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Грех
36 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Долгая дорога домой
37 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
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Анна Каренина
38 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
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Территория
39 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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Неуловимые: Последний герой
40 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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После тебя
41 После тебя
драма 2016, Россия
7.7
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Ледокол
42 Ледокол
драма 2016, Россия
7.7
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Похороните меня за плинтусом
43 Похороните меня за плинтусом
драма 2009, Россия
7.7
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Матильда
44 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Высоцкий. Спасибо, что живой
45 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
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Летчик
46 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Метро
47 Метро
боевик, драма, триллер 2013, Россия
7.6
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Господа офицеры: спасти императора
48 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Союз спасения
49 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Пирамммида
50 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Гоголь. Страшная месть
51 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Сатисфакция
52 Сатисфакция
драма 2010, Россия
7.5
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Ученик
53 Ученик
драма 2016, Россия
7.5
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Монгол. Часть первая
54 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Поддубный
55 Поддубный
драма, исторический 2013, Россия
7.5
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Тобол
56 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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Большой
57 Большой
драма, балет 2017, Россия
7.5
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Возвращение
58 Возвращение
драма 2003, Россия
7.5
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Временные трудности
59 Временные трудности
драма 2018, Россия
7.5
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Завод
60 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
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Край
61 Край
драма 2010, Россия
7.5
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Кандагар
62 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Собибор
63 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
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Дуэлянт
64 Дуэлянт
драма 2016, Россия
7.4
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Рай
65 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Батя
66 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
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Морфий
67 Морфий
драма 2008, Россия
7.4
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12
68 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
69 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Околофутбола
70 Околофутбола
драма 2013, Россия
7.4
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Не думай про белых обезьян
71 Не думай про белых обезьян
комедия, драма 2009, Россия
7.4
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Нелюбовь
72 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Текст
73 Текст
драма 2019, Россия
7.4
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Лето
74 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
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Скиф
75 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Духless
76 Духless
драма 2012, Россия
7.3
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Царь
77 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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Сибирь. Монамур
78 Сибирь. Монамур
драма 2011, Россия
7.3
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Бой с тенью 3: Последний раунд
79 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Чужая
80 Чужая
драма 2010, Россия
7.3
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Тихая застава
81 Тихая застава
драма, военный 2010, Россия
7.3
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Ты и я
82 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Кочегар
83 Кочегар
драма 2010, Россия
7.3
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Гагарин. Первый в космосе
84 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Камень
85 Камень
драма, триллер 2011, Россия
7.2
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Громкая связь
86 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
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Первый Оскар
87 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Изгнание
88 Изгнание
драма 2007, Россия
7.2
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Generation П
89 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
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Несокрушимый
90 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
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Елена
91 Елена
драма 2010, Россия
7.1
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Водитель для Веры
92 Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер 2004, Россия / Украина
7.1
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Гоголь. Начало
93 Гоголь. Начало
драма, мистика 2017, Россия
7.1
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Красный призрак
94 Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.1
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Груз 200
95 Груз 200
драма 2007, Россия
7.1
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Крым
96 Крым
драма 2017, Россия
7.1
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Коллектор
97 Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
7.1
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Дом Солнца
98 Дом Солнца
драма 2010, Россия
7.1
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Карп отмороженный
99 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
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Довлатов
100 Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
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