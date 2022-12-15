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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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1
Брат
боевик, драма
1997, Россия
8.7
Оцените
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2
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.6
Оцените
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3
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.6
Оцените
4
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт
2022, Россия
8.4
Оцените
5
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма
2022, Россия
8.4
Оцените
6
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.3
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7
Брестская крепость
драма, военный
2010, Россия / Беларусь
8.3
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8
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.3
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9
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.2
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10
Лёд 2
мелодрама, драма
2020, Россия
8.2
Оцените
11
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.2
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12
Молот
драма, спорт
2016, Россия
8.1
Оцените
13
Непрощенный
драма
2018, Россия
8.1
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14
Огонь
драма
2020, Россия
8.1
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15
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
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16
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
8.0
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17
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
8.0
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18
Ржев
военный, драма
2019, Россия
8.0
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19
Пальма
драма
2020, Россия
7.9
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20
Дурак
драма
2014, Россия
7.9
Оцените
21
Землетрясение
драма
2016, Россия
7.9
Оцените
22
Аритмия
драма, мелодрама
2017, Россия
7.9
Оцените
23
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
Оцените
24
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
Оцените
25
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.9
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26
Экипаж
драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.8
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27
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.8
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28
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.8
Оцените
29
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.8
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30
Поп
драма
2010, Россия
7.8
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31
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
Оцените
32
Сестренка
военный, драма
2019, Россия
7.8
Оцените
33
Бой с тенью
боевик, драма
2005, Россия
7.7
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34
Тренер
спорт, драма
2018, Россия
7.7
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35
Один вдох
спорт, драма
2020, Россия
7.7
Оцените
36
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
Оцените
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37
Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика
2017, Россия
7.7
Оцените
38
Анна Каренина
драма
2008, Россия
7.7
Оцените
39
Территория
драма, приключения
2014, Россия
7.7
Оцените
40
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма
2015, Россия
7.7
Оцените
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41
После тебя
драма
2016, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Ледокол
драма
2016, Россия
7.7
Оцените
43
Похороните меня за плинтусом
драма
2009, Россия
7.7
Оцените
44
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.7
Оцените
45
Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма
2011, Россия
7.6
Оцените
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46
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.6
Оцените
47
Метро
боевик, драма, триллер
2013, Россия
7.6
Оцените
48
Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма
2008, Россия
7.6
Оцените
49
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.6
Оцените
50
Пирамммида
драма, биография, криминал
2010, Россия
7.6
Оцените
51
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.5
Оцените
52
Сатисфакция
драма
2010, Россия
7.5
Оцените
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53
Ученик
драма
2016, Россия
7.5
Оцените
54
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография
2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
Оцените
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55
Поддубный
драма, исторический
2013, Россия
7.5
Оцените
56
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.5
Оцените
57
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.5
Оцените
58
Возвращение
драма
2003, Россия
7.5
Оцените
59
Временные трудности
драма
2018, Россия
7.5
Оцените
60
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
61
Край
драма
2010, Россия
7.5
Оцените
62
Кандагар
боевик, драма
2010, Россия
7.5
Оцените
63
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.5
Оцените
64
Дуэлянт
драма
2016, Россия
7.4
Оцените
65
Рай
драма
2016, Россия / Германия
7.4
Оцените
66
Батя
комедия, драма
2021, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
67
Морфий
драма
2008, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
68
12
триллер, драма, криминал
2007, Россия
7.4
Оцените
69
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.4
Оцените
70
Околофутбола
драма
2013, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
71
Не думай про белых обезьян
комедия, драма
2009, Россия
7.4
Оцените
72
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
Оцените
73
Текст
драма
2019, Россия
7.4
Оцените
74
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
75
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Духless
драма
2012, Россия
7.3
Оцените
77
Царь
биография, исторический, драма
2009, Россия
7.3
Оцените
78
Сибирь. Монамур
драма
2011, Россия
7.3
Оцените
79
Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал
2011, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Чужая
драма
2010, Россия
7.3
Оцените
81
Тихая застава
драма, военный
2010, Россия
7.3
Оцените
82
Ты и я
мелодрама, драма, комедия
2010, США / Россия
7.3
Оцените
83
Кочегар
драма
2010, Россия
7.3
Оцените
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84
Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография
2013, Россия
7.3
Оцените
85
Камень
драма, триллер
2011, Россия
7.2
Оцените
86
Громкая связь
драма, комедия
2019, Россия
7.2
Оцените
87
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.2
Оцените
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88
Изгнание
драма
2007, Россия
7.2
Оцените
89
Generation П
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
7.1
Оцените
90
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.1
Оцените
91
Елена
драма
2010, Россия
7.1
Оцените
92
Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер
2004, Россия / Украина
7.1
Оцените
93
Гоголь. Начало
драма, мистика
2017, Россия
7.1
Оцените
94
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.1
Оцените
95
Груз 200
драма
2007, Россия
7.1
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Смотреть за 1 рубль
96
Крым
драма
2017, Россия
7.1
Оцените
97
Коллектор
криминал, драма
2016, Россия
7.1
Оцените
98
Дом Солнца
драма
2010, Россия
7.1
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Смотреть за 1 рубль
99
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
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100
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
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