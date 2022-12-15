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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Криминал

Рейтинг российских фильмов в жанре криминал

Брат 2
1 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Турецкий гамбит
2 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Каникулы строгого режима
3 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
4 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Неуловимые: Последний герой
5 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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Статский советник
6 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Пирамммида
7 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Эластико
8 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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1814
9 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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12
10 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Бой с тенью 3: Последний раунд
11 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Охота на пиранью
12 Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик 2006, Россия
7.3
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Коллектор
13 Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
7.1
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Код апокалипсиса
14 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
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Технология
15 Технология
приключения, комедия, криминал 2008, Россия
6.8
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Газгольдер: Фильм
16 Газгольдер: Фильм
криминал, боевик 2014, Россия
6.7
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Стритрейсеры
17 Стритрейсеры
криминал, боевик 2007, Россия
6.6
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Бумер. Фильм второй
18 Бумер. Фильм второй
криминал, драма 2005, Россия
6.5
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Шпион
19 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
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Джентльмены, удачи!
20 Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия 2012, Россия
5.5
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Миллиард
21 Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.1
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