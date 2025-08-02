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Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2025 года

Денискины рассказы 7.2
1 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Море на двоих 7.1
2 Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
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Не одна дома 2 7.0
3 Не одна дома 2 Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия 2025, Россия
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Батя 2. Дед 7.0
4 Батя 2. Дед Продолжение народного хита о мужском воспитании, семейных отношениях и ностальгии по прошлому
комедия 2025, Россия
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Манюня: День рождения Ба 6.9
5 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Все, что тебя касается 6.8
6 Все, что тебя касается Девочка-подросток разыскивает своего отца на концерте музыкальной группы «Звери»
комедия 2025, Россия
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
7 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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На деревню дедушке 6.7
8 На деревню дедушке Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный 2025, Россия
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Ждун 5.8
9 Ждун Семья Семёновых спасает доброго пришельца от афериста
комедия, семейный 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
10 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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