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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2024

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2024 года

Новый год в Берёзовке 7.4
1 Новый год в Берёзовке Семейные проблемы и ограбление переплетаются в предновогодней суматохе
комедия, семейный 2024, Россия
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Затерянные 7.3
2 Затерянные Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин
комедия, драма 2024, Россия
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Тур с Иванушками 7.3
3 Тур с Иванушками Три подруги решают исполнить мечту детства, чтобы отвлечься от проблем
комедия 2024, Россия
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Руки вверх! 7.2
4 Руки вверх! История становления культовой группы «Руки Вверх!»
биография, комедия, музыка 2024, Россия
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7 дней, 7 ночей 7.1
5 7 дней, 7 ночей Семейная комедия о путешествии в колоритную Армению
семейный, комедия 2024, Россия
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Где наши деньги? 7.0
6 Где наши деньги? Горе-грабители разыскивают большой куш и раскрывают подставу
комедия, криминал 2024, Россия
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Маме снова 17 7.0
7 Маме снова 17 Фантастическая комедия о перемещении во времени с Константином Крюковым и Светланой Ходченковой
комедия, фантастика 2024, Россия
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Манюня. Приключения в деревне 6.9
8 Манюня. Приключения в деревне Удивительные деревенские приключения трёх закадычных подруг
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
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Любовь зла 6.9
9 Любовь зла Комедия с Никитой Кологривым о харизматичном воре и его любовных передрягах
комедия 2024, Россия
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Любви не бывает? 6.9
10 Любви не бывает? Романтическая комедия с Аней Чиповской о том, что от ненависти до любви недалеко
мелодрама, комедия 2024, Россия
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Выбери меня 6.8
11 Выбери меня Романтическая комедия о девушке, которая пытается отстоять своё право на счастье
комедия 2024, Россия
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Неприличные гости 6.8
12 Неприличные гости Комедия с Максимом Лагашкиным и Павлом Прилучным о пикантных сценах семейной жизни
комедия 2024, Россия
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Говорит земля! 6.7
13 Говорит земля! Обаятельный шахтер спасает мир от экологической катастрофы
комедия 2024, Россия
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Домовенок Кузя 6.7
14 Домовенок Кузя Озорной домовёнок сбегает из волшебного мира в человеческий
комедия, семейный 2024, Россия
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Постучись в мою Тверь 6.5
15 Постучись в мою Тверь Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Манюня: Приключения в Москве 6.4
16 Манюня: Приключения в Москве Комедия о приключениях озорной девчонки в большом городе
комедия 2024, Россия
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Беляковы в отпуске 6.4
17 Беляковы в отпуске Комедия с Сергеем Светлаковым о приключениях русских в Турции
комедия 2024, Россия
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Непослушники 6.4
18 Непослушники Комедия с Гошей Куценко о перевоспитании «трудных» детей
комедия 2024, Россия
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Конец славы 6.4
19 Конец славы Комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли
комедия 2024, Россия
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Водитель-олигарх 6.1
20 Водитель-олигарх Комедия с Павлом Прилучным об эксцентричном мажоре
комедия 2024, Россия
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Ёлки 11 6.0
21 Ёлки 11
комедия 2024, Россия
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Обе две 6.0
22 Обе две Дерзкая девочка-подросток и её романтичная тётя отправляются в неожиданное путешествие
комедия 2024, Россия
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Василий 5.8
23 Василий Скромный учитель ОБЖ спасает брата-авантюриста от мексиканской мафии
комедия 2024, Россия
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Адам и Ева 5.5
24 Адам и Ева Романтическая комедия с Полиной Максимовой о последних людях на Земле
комедия, мелодрама 2024, Россия
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Один день в Стамбуле 5.1
25 Один день в Стамбуле Новая комедия со звёздами «Квартета И»
комедия 2024, Россия
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Зять 5.0
26 Зять Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Возвращение попугая Кеши 4.9
27 Возвращение попугая Кеши Учитель географии и говорящий попугай помогают друг другу вернуть любимых
комедия 2024, Россия
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Не одна дома 4.8
28 Не одна дома Комедия с Миланой Хаметовой о девочке, которая противостоит няне-обманщице
комедия 2024, Россия
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Звезды в Сибири 4.4
29 Звезды в Сибири Знаменитости меняют московский гламур на сибирскую суровую реальность
комедия 2024, Россия
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Братья 4.1
30 Братья Дикая комедия о непутёвом «брате» Филиппа Киркорова
комедия 2024, Россия
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