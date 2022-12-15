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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2022

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2022 года

Финник
1 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Кощей. Похититель невест
2 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
3 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
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Молодой человек
4 Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.6
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Дикая
5 Дикая
приключения, комедия 2022, Россия
7.3
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Хочу замуж
6 Хочу замуж
комедия 2022, Россия
7.2
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Булки
7 Булки
комедия 2022, Россия
6.8
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Ботан и супербаба
8 Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.9
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Самые ожидаемые фильмы
771
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Аватар 4 17 декабря 2026
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Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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Король Лев
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