Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2021

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2021 года

Непослушник
1 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Свингеры
2 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
Оцените
Батя
3 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пара из будущего
4 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
Оцените
Маленький воин
5 Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.3
Оцените
БУМЕРанг
6 БУМЕРанг
комедия 2021, Россия
5.2
Оцените
Прабабушка легкого поведения. Начало
7 Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия 2021, Россия
5.1
Оцените
Елки 8
8 Елки 8
комедия 2021, Россия
4.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Приложение киноафиши