Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2019

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2019 года

Холоп
1 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
Оцените
Домовой
2 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Непосредственно Каха
3 Непосредственно Каха
комедия 2019, Россия
7.6
Оцените
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
4 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.2
Оцените
Громкая связь
5 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
Оцените
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
6 Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия 2019, Россия
6.9
Оцените
Одесса
7 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
Оцените
Давай разведемся
8 Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.5
Оцените
Семь ужинов
9 Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.8
Оцените
Любовницы
10 Любовницы
комедия 2019, Россия
5.7
Оцените
Трезвый водитель
11 Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.6
Оцените
Девушки бывают разные
12 Девушки бывают разные
комедия 2019, Россия
5.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Приложение киноафиши