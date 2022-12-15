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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2018

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2018 года

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
1 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Я худею
2 Я худею
комедия 2018, Россия
7.3
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О чем говорят мужчины. Продолжение
3 О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.3
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Ночная смена
4 Ночная смена
комедия 2018, Россия
7.1
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Елки Последние
5 Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.8
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Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
6 Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия 2018, Россия
6.5
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Днюха!
7 Днюха!
комедия 2018, Россия
6.3
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Как я стал русским
8 Как я стал русским
комедия 2018, Россия
6.2
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Все или ничего
9 Все или ничего
боевик, комедия 2018, Россия
5.3
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Вечная жизнь Александра Христофорова
10 Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.9
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СуперБобровы: Народные мстители
11 СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.7
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Крымский мост. Сделано с любовью!
12 Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.4
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Только не они
13 Только не они
комедия 2018, Россия
3.2
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Zомбоящик
14 Zомбоящик
комедия 2018, Россия
2.3
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