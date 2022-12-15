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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2017

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2017 года

Последний богатырь
1 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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Кухня. Последняя битва
2 Кухня. Последняя битва
комедия 2017, Россия
7.5
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Про любовь. Только для взрослых
3 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
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Карп отмороженный
4 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
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Каникулы президента
5 Каникулы президента
комедия 2017, Россия
6.8
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Напарник
6 Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.7
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Бабушка легкого поведения
7 Бабушка легкого поведения
комедия 2017, Россия
6.7
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Гуляй, Вася!
8 Гуляй, Вася!
комедия 2017, Россия
6.3
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Елки новые
9 Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.2
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Везучий случай
10 Везучий случай
комедия 2017, Россия
5.6
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Женщины против мужчин: Крымские каникулы
11 Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия 2017, Россия
4.5
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