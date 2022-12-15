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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2016

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2016 года

Любовь с ограничениями
1 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Любовь прет-а-порте
2 Любовь прет-а-порте
комедия 2016, Россия / Италия
7.4
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#Все_исправить!?!
3 #Все_исправить!?!
комедия, мюзикл 2016, Россия
7.4
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Монах и бес
4 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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Ёлки 5
5 Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.9
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Три богатыря и Морской царь
6 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
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День выборов 2
7 День выборов 2
комедия 2016, Россия
6.1
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Жених
8 Жених
комедия 2016, Россия
5.6
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СуперБобровы
9 СуперБобровы
комедия, семейный 2016, Россия
5.2
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Пятница
10 Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
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