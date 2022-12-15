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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2014

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2014 года

Кухня в Париже
1 Кухня в Париже
комедия 2014, Россия
7.5
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Быстрее, чем кролики
2 Быстрее, чем кролики
комедия 2014, Россия
6.2
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Все и сразу
3 Все и сразу
комедия 2014, Россия
6.1
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8 новых свиданий
4 8 новых свиданий
комедия 2014, Россия
5.5
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Ёлки 1914
5 Ёлки 1914
комедия 2014, Россия
5.4
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Легок на помине
6 Легок на помине
фантастика, комедия 2014, Россия
5.4
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Друзья друзей
7 Друзья друзей
комедия 2014, Россия
5.1
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Скорый
8 Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.8
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Выпускной
9 Выпускной
комедия, приключения 2014, Россия
4.5
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Горько! 2
10 Горько! 2
комедия 2014, Россия
4.5
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Корпоратив
11 Корпоратив
комедия 2014, Россия
3.8
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Кавказская пленница!
12 Кавказская пленница!
комедия 2014, Россия
1.5
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