Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2011

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2011 года

Пять невест
1 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ёлки 2
2 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Иван Царевич и Серый Волк
3 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
О чем еще говорят мужчины
4 О чем еще говорят мужчины
комедия 2011, Россия
7.3
Оцените
Generation П
5 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
Оцените
Реальная сказка
6 Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
7.0
Оцените
Служебный роман. Наше время
7 Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.5
Оцените
Самый лучший фильм 3-ДЭ
8 Самый лучший фильм 3-ДЭ
комедия 2011, Россия
5.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Беременный
9 Беременный
комедия 2011, Россия
4.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ржевский против Наполеона
10 Ржевский против Наполеона
комедия 2011, Россия / Украина
3.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Приложение киноафиши