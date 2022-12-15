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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2009

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2009 года

Каникулы строгого режима
1 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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М+Ж
2 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Не думай про белых обезьян
3 Не думай про белых обезьян
комедия, драма 2009, Россия
7.4
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Ирония любви
4 Ирония любви
комедия 2009, Россия / Казахстан
7.0
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Пикап: Съем без правил
5 Пикап: Съем без правил
комедия 2009, Россия
6.7
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Наша Russia. Яйца судьбы
6 Наша Russia. Яйца судьбы
комедия 2009, Россия
6.2
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Невеста любой ценой
7 Невеста любой ценой
комедия 2009, Россия
4.9
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Наша Маша и волшебный орех
8 Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.9
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