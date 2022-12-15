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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2008

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2008 года

Стиляги
1 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Любовь в большом городе
2 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
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День радио
3 День радио
комедия 2008, Россия
7.5
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Тариф Новогодний
4 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
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Про Федота-стрельца, удалого молодца
5 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
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Любовь-морковь 2
6 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
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Ирония Судьбы. Продолжение
7 Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
7.0
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Технология
8 Технология
приключения, комедия, криминал 2008, Россия
6.8
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Платон
9 Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.3
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Все умрут, а я останусь
10 Все умрут, а я останусь
комедия, драма 2008, Россия
6.3
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Очень русский детектив
11 Очень русский детектив
комедия 2008, Россия
5.6
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ЛОпуХИ. Эпизод первый
12 ЛОпуХИ. Эпизод первый
приключения, комедия 2008, Россия
5.0
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Гитлер капут!
13 Гитлер капут!
комедия 2008, Россия
5.0
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Самый лучший фильм 2
14 Самый лучший фильм 2
комедия 2008, Россия
4.4
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Все могут короли
15 Все могут короли
комедия, мелодрама 2008, Россия
3.3
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Никто не знает про секс 2: NO SEX
16 Никто не знает про секс 2: NO SEX
комедия 2008, Россия
2.8
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