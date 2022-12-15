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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия 2006

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия 2006 года

Добрыня Никитич и Змей Горыныч
1 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Хоттабыч
2 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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Питер FM
3 Питер FM
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.9
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Жара
4 Жара
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.2
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