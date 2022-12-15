Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие плачущей: Возвращение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Детский 2022

Рейтинг российских фильмов в жанре детский 2022 года

Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
887
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
220
Аватар 4 17 декабря 2026
187
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
181
Аватар 3 19 декабря 2024
167
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Межсезонье
8.8
Зверопой 2
8.8
Аватар
8.7
Джентльмены
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
1+1
9.0
Король Лев
8.9
Побег из Шоушенка
Related video
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Приложение киноафиши