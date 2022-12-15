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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Детский

Рейтинг российских фильмов в жанре детский

Звездные собаки: Белка и Стрелка
1 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Смешарики. Начало
2 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Фиксики против кработов
3 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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Фиксики. Большой секрет
4 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк 3
5 Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный 2015, Россия
7.6
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Три богатыря и принцесса Египта
6 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Сказ о Петре и Февронии
7 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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Смешарики. Дежавю
8 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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Снежная королева: Зазеркалье
9 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Снежная королева 3: огонь и лед
10 Снежная королева 3: огонь и лед
анимация, детский 2016, Россия
6.9
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Иван Царевич и Серый Волк 4
11 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
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Два хвоста
12 Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.7
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Три богатыря и Конь на троне
13 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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