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Рейтинг российских фильмов в жанре биография 2024 года

Федя. Народный футболист 7.4
1 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
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Командир 7.4
2 Командир Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик 2024, Россия
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Руки вверх! 7.2
3 Руки вверх! История становления культовой группы «Руки Вверх!»
биография, комедия, музыка 2024, Россия
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Роднина 6.7
4 Роднина История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
спорт, биография 2024, Россия
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Екатерина Великая 6.1
5 Екатерина Великая Историческая драма о русской императрице с Анной Михалковой
биография, исторический 2024, Россия
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