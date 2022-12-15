Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Биография

Рейтинг российских фильмов в жанре биография

Аманат
1 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
Оцените
1941. Крылья над Берлином
2 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Легенда №17
3 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Адмиралъ
4 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Белый снег
5 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
Оцените
Грех
6 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Матильда
7 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
Оцените
Высоцкий. Спасибо, что живой
8 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Летчик
9 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
Оцените
Пирамммида
10 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
Оцените
Девятаев
11 Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.6
Оцените
Монгол. Часть первая
12 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
13 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
Оцените
Лето
14 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Царь
15 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
Оцените
История одного назначения
16 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гагарин. Первый в космосе
17 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
Оцените
Зеленый театр в Земфире
18 Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл 2008, Россия
7.2
Оцените
Довлатов
19 Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
Оцените
Стрельцов
20 Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Танки
21 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Приложение киноафиши