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Рейтинг российских фильмов в жанре анимация 2024 года

Три Кота. Зимние каникулы 7.5
1 Три Кота. Зимние каникулы Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Лунтик. Возвращение домой 7.2
2 Лунтик. Возвращение домой Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
3 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
4 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
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