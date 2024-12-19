Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Анимация 2023

Рейтинг российских фильмов в жанре анимация 2023 года

Царевны и Таинственная гостья
1 Царевны и Таинственная гостья
анимация, детский 2023, Россия
2.9
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
455
Аватар 4 17 декабря 2026
440
Аватар 3 19 декабря 2024
392
Форсаж 10 18 мая 2023
322
Джон Уик 4 23 марта 2023
217
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Поехавшая
9.1
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Крид 3
9.1
Рок дог 3: Битва за бит
Топ 1000 лучших фильмов
9.3
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.2
Поехавшая
9.1
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши