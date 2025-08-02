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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Приключения 2025

Рейтинг российских фильмов в жанре приключения 2025 года

Денискины рассказы 7.2
1 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Манюня: День рождения Ба 6.9
2 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Кракен 6.9
3 Кракен Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским
приключения, фантастика 2025, Россия
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
4 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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Финист. Первый богатырь 6.5
5 Финист. Первый богатырь Мудрая сказка о самовлюблённом богатыре и важности дружбы
приключения, фэнтези 2025, Россия
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Соловей против Муромца 5.9
6 Соловей против Муромца Легендарный богатырь обзаводится железной броней и выходит на ринг. Научно-фантастический блокбастер на основе русских былин
приключения 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
7 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 5.8
8 Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича Приключения девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране
фэнтези, приключения 2025, Россия
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Царевна-лягушка 5.6
9 Царевна-лягушка Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный 2025, Россия
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