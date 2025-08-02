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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Приключения 2024

Рейтинг российских фильмов в жанре приключения 2024 года

Огненный лис 8.5
1 Огненный лис Храбрый обитатель Камчатки спасает свою семью от грозных хищников
семейный, приключения, документальный 2024, Россия
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Майор Гром: Игра 7.6
2 Майор Гром: Игра Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах
боевик, приключения 2024, Россия
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Три Кота. Зимние каникулы 7.5
3 Три Кота. Зимние каникулы Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Северный полюс 7.5
4 Северный полюс Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма 2024, Россия
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Пальма 2 7.3
5 Пальма 2 Медвежонок и овчарка против браконьеров в диком лесу
семейный, приключения 2024, Россия
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Сто лет тому вперед 7.2
6 Сто лет тому вперед Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
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Лунтик. Возвращение домой 7.2
7 Лунтик. Возвращение домой Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Манюня. Приключения в деревне 6.9
8 Манюня. Приключения в деревне Удивительные деревенские приключения трёх закадычных подруг
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
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Огниво 6.5
9 Огниво Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
приключения, фэнтези 2024, Россия
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Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
10 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
11 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
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Пираты галактики Барракуда 5.7
12 Пираты галактики Барракуда Инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы
фантастика, приключения 2024, Россия
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Баба Яга спасает новый год 5.7
13 Баба Яга спасает новый год Учёный и колдунья противостоят злой Снежной Королеве
семейный, приключения 2024, Россия
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Золото Умальты 5.3
14 Золото Умальты Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн 2024, Россия
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Последний Ронин 5.0
15 Последний Ронин Одинокий мститель и девочка-подросток борются за выживание в постапокалиптическом мире
фантастика, приключения 2024, Россия
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Василиса и хранители времени 3.5
16 Василиса и хранители времени Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
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Мой любимый чемпион 2.4
17 Мой любимый чемпион Трогательный семейный фильм о дружбе 13-летней девочки и коня
приключения, семейный 2024, Россия
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