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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Приключения 2023

Рейтинг российских фильмов в жанре приключения 2023 года

По щучьему велению 7.4
1 По щучьему велению Фэнтези по мотивам русской народной сказки
фэнтези, приключения 2023, Россия
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Манюня: Новогодние приключения 7.2
2 Манюня: Новогодние приключения Семейная комедия о трёх подругах, которые мечтают о волшебном Новом годе
комедия, приключения, семейный 2023, Россия
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Испытание Аулом 7.1
3 Испытание Аулом Семейная комедия о современном подростке, который уезжает на месяц в аул
приключения, комедия, семейный 2023, Россия
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Дух Байкала 7.0
4 Дух Байкала Приключенческая драма о таинственных силах самого большого озера мира
драма, приключения 2023, Россия
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Яга и книга заклинаний 6.9
5 Яга и книга заклинаний Веселый мультфильм о приключениях молодой ведьмы и кота-изобретателя
анимация, семейный, приключения 2023, Россия
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Человек ниоткуда 6.4
6 Человек ниоткуда Фантастический триллер о советском космонавте, попавшем в 2023 год
триллер, приключения, фантастика 2023, Россия
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Три богатыря и Пуп Земли 6.4
7 Три богатыря и Пуп Земли Семейный мультфильм о богатырях и путешествии в прошлое
анимация, приключения, семейный 2023, Россия
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Бременские музыканты 6.4
8 Бременские музыканты Семейный фильм о приключениях Трубадура и его верных друзей
приключения, комедия, семейный 2023, Россия
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Селебрята 5.7
9 Селебрята Семейная комедия о противостоянии двух детских лагерей-конкурентов
комедия, приключения, семейный 2023, Россия
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Гардемарины 1787. Мир 4.2
10 Гардемарины 1787. Мир Отважные гардемарины снова встают на защиту России. Продолжение культового проекта 30 лет спустя
приключения, исторический 2023, Россия
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