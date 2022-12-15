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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Приключения 2012

Рейтинг российских фильмов в жанре приключения 2012 года

Три богатыря на дальних берегах
1 Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия 2012, Россия
6.0
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Джунгли
2 Джунгли
приключения, комедия 2012, Россия
5.7
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Шпион
3 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
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Билет на VEGA$
4 Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.3
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