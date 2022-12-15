Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Приключения

Рейтинг российских фильмов в жанре приключения

Добрыня Никитич и Змей Горыныч
1 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Одна
2 Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.2
Оцените
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
3 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
Оцените
Т-34
4 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Серебряные коньки
5 Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Турецкий гамбит
6 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
Оцените
Финник
7 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и наследница престола
8 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Илья Муромец и Соловей Разбойник
9 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Экипаж
10 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
Оцените
Кома
11 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
Оцените
Кощей. Начало
12 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Легенда острова Двид
13 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
Оцените
Территория
14 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
Оцените
Последний богатырь: Корень зла
15 Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.7
Оцените
Путь
16 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
Оцените
Фиксики. Большой секрет
17 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Статский советник
18 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
Оцените
Легенда о Коловрате
19 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
Оцените
Три богатыря и принцесса Египта
20 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Союз спасения
21 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
Оцените
Сказ о Петре и Февронии
22 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
1814
23 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
Оцените
Смешарики. Дежавю
24 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дикая
25 Дикая
приключения, комедия 2022, Россия
7.3
Оцените
Бой с тенью 3: Последний раунд
26 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Черная молния
27 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева: Зазеркалье
28 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мы из будущего 2
29 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
Оцените
Мы из будущего
30 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
Оцените
Бука. Мое любимое чудище
31 Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения 2022, Россия
7.2
Оцените
1612
32 1612
исторический, приключения 2007, Россия
7.1
Оцените
Взломать блогеров
33 Взломать блогеров
приключения, семейный 2016, Россия
7.0
Оцените
Код апокалипсиса
34 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Морской царь
35 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Конек-Горбунок
36 Конек-Горбунок
приключения, фэнтези 2020, Россия
6.8
Оцените
Технология
37 Технология
приключения, комедия, криминал 2008, Россия
6.8
Оцените
На игре 2. Новый уровень
38 На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик 2010, Россия
6.7
Оцените
Напарник
39 Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
На игре
40 На игре
приключения, боевик 2009, Россия
6.6
Оцените
Горько!
41 Горько!
приключения, комедия 2013, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
42 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тайна печати дракона
43 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
Оцените
На крючке
44 На крючке
мелодрама, приключения 2010, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Волкодав
45 Волкодав
фантастика, приключения, сказка 2006, Россия
6.2
Оцените
За гранью реальности
46 За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.2
Оцените
Дед Мороз: Битва Магов
47 Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.1
Оцените
Вратарь Галактики
48 Вратарь Галактики
фантастика, приключения 2020, Россия
6.1
Оцените
Смотреть онлайн
Рубеж
49 Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря на дальних берегах
50 Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия 2012, Россия
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Аленушки и Еремы
51 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
Оцените
Вий 3D
52 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
Оцените
Джунгли
53 Джунгли
приключения, комедия 2012, Россия
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Возвращение мушкетеров
54 Возвращение мушкетеров
приключения, исторический 2007, Россия
5.7
Оцените
Шпион
55 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
Оцените
Трезвый водитель
56 Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.6
Оцените
Билет на VEGA$
57 Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
ЛОпуХИ. Эпизод первый
58 ЛОпуХИ. Эпизод первый
приключения, комедия 2008, Россия
5.0
Оцените
Вечная жизнь Александра Христофорова
59 Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Скорый
60 Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Выпускной
61 Выпускной
комедия, приключения 2014, Россия
4.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Форсаж Да Винчи
62 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши