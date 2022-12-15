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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Боевик 2009

Рейтинг российских фильмов в жанре боевик 2009 года

Путь
1 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Горячие новости
2 Горячие новости
боевик 2009, Россия / Швеция
7.6
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Черная молния
3 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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На игре
4 На игре
приключения, боевик 2009, Россия
6.6
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
5 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Обитаемый остров. Планета Саракш
6 Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик 2009, Россия
5.4
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