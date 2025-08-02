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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2025

Рейтинг российских фильмов 2025 года

Кончится лето 7.5
1 Кончится лето Криминальная драма с Юрой Борисовым о братских узах и сломанных судьбах
драма 2025, Россия
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Плагиатор 7.5
2 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 7.5
3 Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Сестра и брат из Отдел магической безопасности наводят порядок в сказочном королевстве
анимация 2025, Россия
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Туда 7.5
4 Туда Взбалмошная актриса в компании сдержанного таксиста едет из Москвы в Уфу. Летнее роуд-муви о ценности общения и понимания
мелодрама 2025, Россия
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Один хороший день 7.4
5 Один хороший день Комедия о наивной провинциалке, которая попадает во временную петлю
мелодрама 2025, Россия
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Злой город 7.3
6 Злой город Золотая Орда сталкивается с непобедимым русским духом
боевик, драма, исторический 2025, Россия
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Денискины рассказы 7.2
7 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Море на двоих 7.1
8 Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
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Не одна дома 2 7.0
9 Не одна дома 2 Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия 2025, Россия
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Пророк. История Александра Пушкина 7.0
10 Пророк. История Александра Пушкина От лицейских дней до роковой дуэли: история жизни русского поэта
драма 2025, Россия
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Батя 2. Дед 7.0
11 Батя 2. Дед Продолжение народного хита о мужском воспитании, семейных отношениях и ностальгии по прошлому
комедия 2025, Россия
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Группа крови 7.0
12 Группа крови Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
военный, драма 2025, Россия
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Манюня: День рождения Ба 6.9
13 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Красный шелк 6.9
14 Красный шелк Молодой красноармеец и бывший царский агент спасают будущее Советской России
детектив, боевик 2025, Россия
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Кракен 6.9
15 Кракен Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским
приключения, фантастика 2025, Россия
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Все, что тебя касается 6.8
16 Все, что тебя касается Девочка-подросток разыскивает своего отца на концерте музыкальной группы «Звери»
комедия 2025, Россия
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
17 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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На деревню дедушке 6.7
18 На деревню дедушке Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный 2025, Россия
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ON и Она 6.6
19 ON и Она Героиня Юлии Пересильд влюбляется в искусственный интеллект
мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Финист. Первый богатырь 6.5
20 Финист. Первый богатырь Мудрая сказка о самовлюблённом богатыре и важности дружбы
приключения, фэнтези 2025, Россия
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В списках не значился 6.4
21 В списках не значился Молодой солдат оказывается в пылу обороны Брестской крепости. Патриотический военный фильм, приуроченный к 9 мая
военный, исторический 2025, Россия / Беларусь
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Война и музыка 6.3
22 Война и музыка Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
драма, исторический, военный 2025, Россия
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Финал 6.2
23 Финал Российская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр
драма, спорт 2025, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 2 6.1
24 Три богатыря. Ни дня без подвига 2 Великие русские витязи вновь спасают Русь-матушку
анимация 2025, Россия
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Соловей против Муромца 5.9
25 Соловей против Муромца Легендарный богатырь обзаводится железной броней и выходит на ринг. Научно-фантастический блокбастер на основе русских былин
приключения 2025, Россия
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Ждун 5.8
26 Ждун Семья Семёновых спасает доброго пришельца от афериста
комедия, семейный 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
27 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 5.8
28 Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича Приключения девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране
фэнтези, приключения 2025, Россия
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Жига. На полной скорости 5.7
29 Жига. На полной скорости Жигули деда превращают парня в гонщика-дрифтера
боевик, драма 2025, Россия
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Царевна-лягушка 5.6
30 Царевна-лягушка Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный 2025, Россия
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